José Fernando Cardona responde a cargos de la Procuraduría por el Plan Semilla de Nueva EPS

Días después de que la Procuraduría General de la Nación formulara cargos al expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona, por presuntamente autorizar la ejecución de un plan de ahorro voluntario para los trabajadores con recursos que debían destinarse al aseguramiento en salud, el exfuncionario entregó su versión.

“Dentro del periodo en que fui presidente de Nueva EPS se aprobó el Plan Semilla como un beneficio a los trabajadores de la entidad”, señaló Cardona, quien explicó que este consistía en un aporte de la empresa equivalente a seis días de salario por cada colaborador que realizara un ahorro voluntario de 12 días al año.

El exdirectivo también recordó que en 2021 la Contraloría General de la República realizó una auditoría financiera correspondiente al año 2020, en la que se reportó un hallazgo relacionado con el Plan Semilla por el uso de recursos de la UPC. Sin embargo, afirmó que: “Después de la revisión del caso y de analizar todos los elementos probatorios, la Contraloría Delegada para el Sector Salud ordenó el cierre y archivo de la indagación preliminar por el Plan Semilla de Nueva EPS”.

Finalmente, Cardona aseguró que, aunque este proceso se adelanta desde 2021, solo tuvo conocimiento de la imputación hace dos semanas, cuando fue notificado del auto de la Procuraduría. “Dejé constancia que no fui notificado debidamente y, por lo tanto, no pude presentar mi versión”, explica.