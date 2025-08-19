Inauguran nuevo colegio en el suroccidente de Bogotá en homenaje a mamá de Lucho Garzón

Bogotá D.C

La Alcaldía de Bogotá entregó un nuevo colegio en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la ciudad, con capacidad para 1.060 estudiantes desde prejardin hasta grado 11.

El colegio Eloísa Garzón le rinde homenaje a la madre del ex alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, más conocido como ‘Lucho Garzón’, y su historia que es la de muchas mujeres de la capital y del país.

“Que este colegio tenga el nombre de Eloísa Garzón reconoce como las mujeres solas sacan sus familias adelante, a construir sobre lo construido y a impulsar la educación, porque Bogotá debe tener los mejores colegios y un sistema educativo que le permita a cualquier niña, niño y joven el acceso a las oportunidades”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

Esta institución educativa cuenta 31 aulas básicas y especializadas, laboratorios, cocina con comedor escolar, sótano, áreas verdes para la recreación, cubiertas destinadas al descanso y espacios accesibles en siete amplios pisos iluminados y con ventilación natural.

Usará 54 paneles solares y sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias para los equipos sanitarios.

“Si hay algo que se construye sobre lo construido es la infraestructura. Heredamos en obra varios colegios que estamos teniendo el gusto de poder entregar en este administración”, afirmó la secretaria de Educación, Isabel Segovia.

Este proyecto tuvo una inversión por más de $49 mil millones de pesos. Este sería el sexto colegio que entrega la alcaldía de Carlos Fernando Galán en distintas localidades de Bogotá.

¿Quién era Eloísa Garzón?

Eloísa Garzón es una figura muy importante para la sociedad bogotana por su liderazgo y fortaleza. Nació en Guatavita, Cundinamarca y se trasladó a los 18 años a Bogotá. Trabajó como empleada doméstica y a los 21 años quedó embarazada de Lucho nació de una relación breve.

Crió sola a su hijo, en medio de dificultades económicas y alimentarias.