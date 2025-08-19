FOMAG amplía su red de salud e implementa la libre elección para el Magisterio hasta el 28 de agosto

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) anunció la actualización y fortalecimiento de su red nacional de salud, que actualmente cuenta con 2.565 Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS).

Los docentes afiliados y sus beneficiarios podrán escoger, hasta el 28 de agosto, el prestador de salud que mejor se ajuste a sus necesidades y a su localización geográfica. Se cuenta con 584 sedes de Atención Primaria, con cobertura en 32 departamentos y 246 municipios.

“Seguimos fortaleciendo la atención de los docentes y sus familias y hoy, en todo el país, contamos con 6.032 sedes de IPS que hacen parte de la red de prestación de servicios del FOMAG para la atención integral de esta población”, señaló el vicepresidente, Aldo Enrique Cadena.

Paso a paso para que los docentes realicen el procedimiento

1. Ingrese a la plataforma oficial http://200.116.57.140:8080/formulario_primaria/public/formulario

2. Consulte el listado de IPS habilitadas y revise cuáles son las IPS disponibles en su municipio o departamento.

3. Seleccione el prestador de su preferencia. Debe eligir el prestador de primer nivel (cápita) que mejor se adecúe a sus necesidades y las de su familia, recuerde que este procedimiento incluye opciones de la red pública hospitalaria y privada habilitada por el FOMAG.

4. Complete el formulario y verifique que la información quede registrada correctamente.

Si no realiza la elección en este plazo, la Fiduprevisora–FOMAG le asignará automáticamente un prestador con base en criterios técnicos y geográficos. En caso de que el servicio no esté disponible en su municipio, serán remitidos al siguiente nivel de atención.