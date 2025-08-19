En Túquerres-Nariño cayó alias Pepe, requerido en extradición por EEUU

Túquerres-Nariño

En una operación militar conjunta las autoridades lograron la captura de un hombre conocido con el alias de Pepe. Las autoridades afirman que este hombre, posiblemente tenía participación directa en la fabricación, acopio y distribución de armamento, lo cual podría estar relacionado con la ubicación y destrucción de 12 depósitos ilegales con armas y explosivos pertenecientes al grupo armado organizado residual (GAO-r) Comando Coordinador de Occidente, así como en la exportación de estupefacientes con destino a los Estados Unidos.

Según información de inteligencia, alias Pepe posiblemente sostuvo negocios ilícitos en Asia Central, particularmente en Kazajistán, donde buscaba establecer rutas paralelas para el tráfico de drogas y armas. Además, presuntamente, llevaba siete años en la organización y era requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, la cual lo investiga por la presunta comisión de los delitos de concierto para proveer material de apoyo a organizaciones terroristas extranjeras, narcoterrorismo y concierto para fabricar y distribuir cocaína con conocimiento de su destino ilegal a ese país. Su captura representa un duro golpe a las finanzas y redes logísticas del crimen organizado transnacional.

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para su proceso de judicialización y eventual extradición.