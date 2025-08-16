Atentado en Ricaurte, Nariño: Sicarios asesinaron a un paciente que era trasladado en una ambulancia

Ricaurte - Nariño

Hay alerta en el municipio de Ricaurte tras una serie de hechos violentos ocurridos en pleno casco urbano, de acuerdo con las autoridades, hombres armados interceptaron un vehículo tipo taxi en el que se movilizaban dos personas y dispararon contra el conductor y su acompañante, lastimosamente el taxista perdió la vida en el lugar, mientras que su pasajero, gravemente herido, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial.

En medio del proceso de remisión hacia la ciudad de Pasto, la ambulancia que transportaba a la víctima fue interceptada por sujetos armados, de acuerdo con el informe, los atacantes ingresaron a la fuerza al vehículo de misión médica y ultimaron al paciente que era trasladado, en un hecho que no solo agrava la situación de orden público, sino que constituye un atentado directo contra la labor del personal de salud.

Frente a lo ocurrido, las autoridades locales convocaron a un consejo de seguridad y el Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN) se pronunció con un comunicado en el que expresó su rechazo categórico a los hechos.

“Manifestamos nuestra preocupación por esta situación que vulnera los principios humanitarios y afecta la integridad física y mental del personal de salud, quienes trabajan con entrega para proteger la vida de la comunidad”, señaló la directora del IDSN Ana Belén Arteaga.

Desde la institución advierten que, además de poner en riesgo al talento humano en salud, la acción armada dejó fuera de servicio una ambulancia, lo que compromete la capacidad de respuesta en emergencias.

“Denunciamos que la ambulancia en donde ocurrió el ataque también fue afectada. Hoy es una ambulancia que está por fuera de servicio, lo cual también pone en peligro el acceso de la población a otros servicios que puedan requerir el transporte en este tipo de vehículos”. señaló

Las autoridades competentes anunciaron que continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este ataque que se registró en Ricaurte y genera alarma en la región por la vulneración a la neutralidad del sector salud.