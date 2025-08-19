Elecciones 2026: Camilo Romero propone primer encuentro para construcción del “Frente amplio”

Colombia

El precandidato presidencial Camilo Romero convocó a sectores ‘demócratas y progresistas’, a realizar el primer encuentro de cara a la construcción del denominado Frente Amplio.

La propuesta la hizo el precandidato a través de una carta abierta en la que sugiere que se generen todos los diálogos posibles, para garantizar la unidad de los sectores progresistas y de izquierda.

“Hacer el primer encuentro del Frente Amplio, más allá de la izquierda, con miras a articular programas y acciones conjuntas que hagan posible y victoriosa la consulta presidencial de marzo de 2026, donde se debe escoger la candidatura única de los sectores”.

Según indicó Romero aunque “cada colectividad está en su tarea interna y eso está bien”, cada fuerza política también debe y necesita organizarse de cara al 2026, “pero no se puede solo mirar la expectativa legítima de cada grupo para su beneficio, sino que debe estar sincronizado con un imperativo superior: ganar las mayorías nacionales para volver a ganar la presidencia en 2026”.

Añadió el precandidato que esto significa que lo “imperativo es empezar ya la construcción del Frente Amplio, una tarea que debe avanzar en paralelo con la estrategia legítima de cada colectividad, en sintonía y no en contravía”.

Mencionó además Romero que la coyuntura por la que atraviesa el país requiere de audacia política, coherencia y animosidad convocantes, por lo que insiste en que los sectores progresistas deben juntarse por encima de las diferencias menores.