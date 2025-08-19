Desmienten registro de bebé con el nombre de Chat Yipití en Cereté, Córdoba

Ante la ola de comentarios, críticas y señalamientos, la Registraduría Nacional del Estado Civil en el municipio de Cereté, Córdoba, a través de su equipo de prensa, desmintió que se haya realizado algún trámite relacionado con el registro de una bebé con el nombre de Chat Yipití.

El nombre que hace alusión a la aplicación tecnológica del momento cobró notoriedad en las redes sociales, pero todo se trató de una noticia falsa que se viralizó y causó muchos comentarios en contra de quienes presuntamente se habían atrevido a colocarle ese nombre a una menor.

Lo propio hizo el notario del referido municipio, Biliardo Tuirán, quien en contacto con Caracol Radio dijo que en sus oficinas tampoco se gestionó dicho trámite.

“Ante el impacto nacional que ha tenido este presunto caso, nos dimos a la tarea de revisar los trámites de los últimos días y no hubo ninguno relacionado con dicho nombre”, dijo el notario.

Las autoridades elevaron un llamado a los creadores de contenido, medios de comunicación, a consultar fuentes confiables antes de publicar notas de este tipo.

También aclararon, tanto desde Registraduría como Notaría, que no tienen ningún tipo de facultad para interferir en los nombres que los padres decidan para sus hijos.

