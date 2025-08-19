Demoras en el sistema estratégico de transporte público de Ibagué inquieta a la Procuraduría

Ibagué

Ante los posibles retrasos en la ejecución de varios contratos esenciales para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué -SETP-, la Procuraduría General de la Nación requirió información al gerente de esa entidad, Aquileo Medina Arteaga.

El ente de control alertó sobre el bajo avance en contratos estratégicos como el suscrito para la instalación de paraderos tipo banderín, con apenas un 5 % de ejecución; y para la rehabilitación vial, que registra un preocupante 0 %. La alerta se intensifica ante la evidencia de un avance nulo en el contrato de semaforización.

Ante este panorama, la Provincial de Instrucción de Ibagué solicitó al gerente del SETP informar con urgencia el estado actualizado de ejecución física y financiera de los contratos mencionados. También requirió remitir los informes más recientes de supervisión e interventoría, cronogramas de ejecución y demás documentación soporte.

¿Qué pasó con la construcción de patio talleres?

Por último, el órgano de control también pidió precisar si ya fueron adjudicados los contratos correspondientes a la construcción de los patios talleres, estaciones de integración e implementación de tecnología, e identificar el proceso de selección y número de contrato.