Corte confirma condena contra expresidente de Fedegan, Jorge Visbal, por nexos con paramilitares

JUSTICIA

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra el exministro y expresidente de la Federación Nacional de Caferos (Fedegan) Jorge Visbal Martelo por el delito de concierto para delinquir agravado.

Visbal Martelo fue condenado a nueve años de prisión por sus nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por hechos ocurridos entre 1998 y 2005.

“Cuando ocupó la presidencia de la Federación Nacional de Ganaderos FEDEGAN y al tiempo fue miembro de la Comisión de Paz asistió a reuniones con las Autodefensas Unidas de Colombia AUC en las fincas “La 7”, “La 21” y “La 53” en el departamento de Córdoba, en las que además de mostrar afinidad con dicha organización armada ilegal y empatía con Carlos Castaño Gil, sugería su expansión a territorios de actividad ganadera que en ese entonces tenían presencia guerrillera", indicó al Corte.

Asimismo, se determinó que el expresidente pagaba cuotas a los paramilitares a cambio de seguridad y llegó a asesorar al exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil en medio de reuniones del denominado “Grupo los Doce”.

Para la Sala de Casación Penal el condenado aprovechó su condición de miembro del Consejo Nacional de Paz para promocionar a las AUC hasta la fecha de su desmovilización.

“La Sala no pone en duda que el acusado hizo parte del Consejo Nacional de Paz desde 1998 hasta 2004 y que en tal condición intervino en los acercamientos y Diálogos no solo con organizaciones guerrilleras, FARC y ELN, sino también con las AUC, y que en tales actividades contó con la autorización del Gobierno Nacional, en cuyo caso, estas no pueden generarle ninguna responsabilidad penal”, dijo la Sala.