Corte avala extradición a EE.UU. del colombo ecuatoriano, alias “El Indio”

Alias 'el indio Ronal' es el responsable de numerosos actos terroristas contra la Fuerza Pública.

JUSTICIA

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a Estados Unidos de Luis Guillermo Estupiñan Quiñonez, alias “El Indio”. Estupiñan es un capo colombo-ecuatoriano y seria responsable del envío de cocaína hacia Norteamérica.

La solicitud la hizo la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California por la presunta comisión de los delitos de «concierto para delinquir» y «tráfico de drogas ilícitas».

De acuerdo con las investigaciones, ‘El Indio’ “lideraba una red logística especializada en ocultar y transportar los cargamentos por tierra hasta centros de acopio cerca del Puerto de Buenaventura y zonas clandestinas en Nariño, Cauca y Ecuador“.