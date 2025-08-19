Carolina Arbeláez denuncia presuntas irregularidades en seguridad en la gestión de Claudia López

Tras un informe de la Contraloría de Bogotá que advierte sobre las posibles pérdidas de $633 millones en contratos de mantenimiento de vehículos policiales, la representante a la Cámara por Cambio Radical, Carolina Arbeláez, señaló que estas presuntas irregularidades habrían ocurrido durante la administración de la exalcaldesa Claudia López.

Asimismo, la congresista advirtió que la pérdida de estos recursos afecta directamente la seguridad ciudadana, al dejar a la Policía sin las herramientas necesarias para patrullar y enfrentar la creciente ola de delitos en la capital.

“Este dinero se habría perdido, durante la administración de Claudia López, por negligencia y malos manejos. Estamos hablando de recursos para cuidar a la ciudadanía que lamentablemente se perdieron según el informe. Muchos de nuestros policías no tienen como patrullar, mientras la plata al parecer se desvía en tramites fantasmas”, afirmó Arbeláez.

¿Cuáles son las posibles irregularidades que menciona al congresista?

Algunas de estas irregularidades que menciona la congresista por el partido Cambio Radical son, el pago de SOAT a vehículos sin revisión técnico-mecánica que estaban fuera de servicio y doble pago de revisiones a un mismo vehículo.

Finalmente, la congresista hizo un llamado a la Administración Distrital para que se determinen responsabilidades y se refuercen los mecanismos de control y vigilancia sobre el uso de los recursos públicos destinados a la seguridad.