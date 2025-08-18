Sanar la infancia, el presente y el pasado: claves para saber qué terapia complementaria elegir
¿Cómo saber qué tipo de terapia complementaria sirve en diferentes situaciones cuando queremos explorar mucho más a fondo nuestro interior? ¿Cuál de ellas puede ser más efectiva para sanar las heridas de la infancia, del presente y del pasado? Camilo Rivera, terapeuta holístico y cofundador de SELF Platform, nos explica de qué manera abordar estas herramientas.
