Regresa apasionante y arriesgado mundo de las subastas en “¿Quién Da Má$?”

Desde el lunes 18 de agosto, A&E presenta la temporada 14 del show “¿Quién Da Má$?”, con nuevas subastas y el esperado retorno de sus figuras más queridas, para mostrar las más entretenidas e impredecibles pujas por unidades de almacenamiento en distintos puntos de California. Los subastadores Dan y Laura Dotson están de vuelta para liderar al grupo de postores, conocidos por su estilo único y su olfato para detectar tesoros ocultos.

Brandi Passante, Darrell Sheets, Ivy Calvin, René Nezhoda y Kenny Crossley, llegan con nuevas estrategias y viejas rivalidades. Como gran novedad, se destaca el reingreso de Barry Weiss, con su estilo inconfundible y renovadas ganas de entrar en acción. En cada episodio, los compradores evalúan depósitos, compiten por ellos y se enfrentan a la incertidumbre de lo que pueden encontrar adentro: basura o verdaderas joyas.

Caracol Radio participó en la rueda de presan global de “¿Quién Da Má$?”, la pregunta fue sobre los desafíos de hacer el programa, el productor Jeff Bumgarner dijo, “encontrar buenas subastas, encontrar buenos depósitos, ese es un reto. Viajamos por todo el sur de California para hacerlo, así que no es fácil y lo mismo para los compradores. Cuando hacemos el programa, los invitamos a subastas que creemos que serán buenas, pero a veces no están tan cerca. Todos se unen y trabajan juntos para hacer el programa, es lo que lo hace tan bueno, pero también es lo más difícil. Tratar de encontrar subastas que realmente tengan tesoro es una ciencia inexacta, sin duda, pero sí, diría que el mayor reto es conseguir buenas subastas”.

En California, cuando el alquiler de un depósito de almacenamiento no se paga durante tres meses, su contenido puede ser vendido en lote a un subastador que abona en efectivo. Esta serie sigue la trayectoria de compradores profesionales que visitan distintas instalaciones de almacenamiento; durante cinco minutos pueden observar el contenido desde la entrada sin tocar nada y, en base a su experiencia, calcular cuánto pagarían por él. El riesgo es alto: las unidades pueden estar llenas de basura o esconder verdaderas reliquias y los compradores se lanzan nuevamente a la búsqueda del gran hallazgo, dispuestos a arriesgarlo todo por el contenido de los depósitos.

“¿Quién Da Má$?” se estrenó en América Latina en 2011, y ahora celebra más de 300 episodios con su temporada número 14 que se trasmitirá desde el lunes 18 de agosto en por A&E.