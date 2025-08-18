En el Centro Cultural y Mega Biblioteca del Pie de la Popa, se realizó la primera jornada de socialización con gestores culturales de Cartagena, quienes conocieron la iniciativa y comenzaron a articularse en la construcción colectiva de este proceso.

La próxima cita será el miércoles 20 de agosto, en el mismo escenario, donde se llevará a cabo una reunión de co-creación en la que se definirán las rutas operativas, la selección de barrios e instituciones educativas participantes y los aportes de las organizaciones sociales e institucionales aliadas.

La estrategia iniciará su primera fase de implementación en septiembre de 2025, beneficiando directamente a 200 niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre los 12 y 18 años, pertenecientes a 30 barrios de las tres localidades de Cartagena, así como a 15 instituciones educativas públicas y privadas de calendario A y B.

Además, su cobertura inicial se extenderá a la zona insular de Cartagena (Isla de Tierra Bomba) y a Turbaco, Arjona y San Basilio de Palenque, ampliando el impacto territorial en el departamento de Bolívar.

“Con Soy Voz, Soy Cultura no solo estamos fortaleciendo la comunicación, el arte y la cultura, sino que estamos garantizando el ejercicio de los derechos culturales y de participación de la niñez, adolescencia y juventud. Ellos son protagonistas de la paz y del cambio social que Cartagena y Bolívar necesitan. Esta estrategia es una oportunidad para que nuestros territorios se conviertan en referentes nacionales de inclusión cultural, educación para la paz y cooperación internacional”, expresó Madelin Hernández Coneo, directora ejecutiva de la Fundación Albenco.

La estrategia se enmarca en el Plan Nacional de Cultura 2024–2038 y en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y será presentada en los próximos días a UNICEF, UNESCO, el Ministerio de las Culturas y diferentes convocatorias de cooperación internacional, como un modelo de innovación cultural y educativa con proyección nacional.