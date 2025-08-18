Policía de Bolívar prestó asistencia a conductora tras sufrir fallas en su vehículo

El sol apenas despuntaba en el horizonte del municipio de Magangué, ruta 7802, kilómetro 42, cuando la angustia se apoderó del rostro de Sandra Paternina. Su cita médica en Sucre era crucial, pero un neumático estallado en la carretera amenazaba con frustrarlo todo. La desesperación se acrecentaba al ver su celular descargado, sin posibilidad de contactar a nadie para pedir ayuda.

En medio de la incertidumbre, una luz de esperanza brilló: el subintendente Jose Luis Ruiz de la seccional de Tránsito y Transporte, con su uniforme impecable y una sonrisa sincera, se acercó para ofrecer su ayuda.

Sin dudarlo, el suboficial se convirtió en un ángel de la guarda para Sandra. Con diligencia y empatía, resolvió el problema que la aquejaba, permitiéndole continuar su camino hacia la cita médica.

En ese instante, la gratitud inundó el corazón de Sandra, quien no dudó en expresar su agradecimiento a este héroe anónimo. “Le doy las gracias al policía y a la institución por estar siempre presentes cuando más lo necesitamos en una emergencia”, expresó Sandra conmovida.

‘Como policías, nuestra vocación es servir y proteger a la comunidad. Siempre estaremos presentes para brindar apoyo en momentos de necesidad’. Aseveró el subintendente Jose Luis Ruiz.

La cita de Sandra con el cardiólogo era de vital importancia para monitorear su salud cardiovascular y ajustar su tratamiento, asegurando así su bienestar y calidad de vida.

Para evitar contratiempos en la vía, la seccional de Tránsito y Transporte en Bolívar recomienda realizar una revisión exhaustiva del vehículo antes de emprender un viaje. Verificar el estado de los neumáticos, los niveles de líquidos, el sistema de frenos y las luces son acciones clave para garantizar un trayecto seguro y sin sobresaltos.