El golfista colombiano Juan Sebastián Muñoz venció a Jon Rahm y estableció un récord Guinness

¡Un colombiano hizo historia en el golf! Juan Sebastián Muñoz se quedó con el título del LIV Golf Indianápolis, luego de vencer nada más y nada menos que al español Jon Rahm en el play-off para ganar su primer trofeo individual y el quinto por equipos desde que se unió al circuito.

El bogotano tuvo una semana brillante. Logró 22 golpes bajo el par del campo en las 3 rondas que disputó, forzando al hoyo de desempate con el español Jon Rahm y se impuso en el primero con un birdie para así quedarse con el título.

Por su parte, el récord Guinness llegó entre las rondas 1 y 2, pues de manera consecutiva en 18 hoyos, Muñoz registró 17 birdies y entregó una tarjeta con 59 golpes bajo el par del campo, la mejor de su carrera y de las más bajas en la historia.

Pero sin lugar a dudas, lo más emocionante fue el desempate con el español Rahm, quien logró un registro de 60 golpes y un total de 22 bajo par, mientras que Muñoz salió del hoyo 16 con -20. Aun así, para llegar a la instancia del playoff, el colombiano debía realizar dos birdies, y su segundo golpe en el par -5 del 17 fue justamente eso para completar -22.

Muñoz se quedó con el LIV Golf Indianapolis, mientras que Rahm no se fue con las manos vacías, ya que coronó el campeonato del LIV Golf de toda la temporada, el cual es alterno al PGA.

Torque GC and Sebastian Muñoz close out the regular season in style 👏#LIVGolfIndy @RiyadhAir pic.twitter.com/wUlmuXVMSo — LIV Golf (@livgolf_league) August 18, 2025

La millonaria suma que ganó Muñoz

La victoria de Muñoz trajo consigo una bolsa de cuatro millones de dólares, la más grande conseguida por un deportista colombiano en toda la historia del gol. Por su parte, el bogotano terminó la temporada en el cuarto lugar de la clasificación general, detrás de Rahm, Niemann y el estadounidense Bryson DeChambeau.

“No hay palabras para describir en este momento. Estoy orgulloso de mí mismo. Ha sido un largo camino, seis años desde mi última victoria, y es increíble poder disfrutarla ahora con mi hija, mi familia, todos los que están aquí, es genial”, fueron las palabras de Muñoz.