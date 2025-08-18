El duelo tras una separación: cómo afecta la mente y el cuerpo, según Roinel Salamanca
¿Por qué el duelo por una ruptura amorosa duele tanto? El psicólogo y especialista en terapia familiar y de pareja, Roinel Salamanca, nos explica detalladamente por qué es que los problemas del corazón nos afectan e incapacitan tanto. También nos comparte herramientas para afrontarlo de una manera mucho más tranquila.
Imagen de referencia vía Getty Images