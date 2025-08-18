Desfile cultural y muestras artísticas celebraron 30 años de vida municipal en Clemencia

Con un majestuoso desfile por sus principales calles y una gran jornada cultural en la plaza principal, Clemencia cerró la celebración de sus 30 años como municipio.

El evento, realizado en la tarde y noche del 17 de agosto, reunió a delegaciones artísticas y deportivas locales, así como a agrupaciones invitadas de municipios vecinos, consolidando a Clemencia como la capital cultural del norte de Bolívar.

El desfile estuvo encabezado por las bandas marciales de Clemencia, Arjona y Cartagena, seguidas de la Banda de Viento Juvenil de Clemencia y grupos de gaitas como Los Herederos de Petrona Martínez y Son Pescadero. También participaron colectivos de danza, entre ellos San Estanislao de Kostka y Las Piedras, que llenaron de ritmo y folclor las calles del municipio.

La agenda incluyó además la presencia de las escuelas deportivas de fútbol, béisbol, taekwondo y patinaje, que se sumaron a la fiesta con muestras de talento y disciplina juvenil.

Tras el desfile, la plaza principal se convirtió en escenario de presentaciones culturales que cerraron con broche de oro la conmemoración, destacando el trabajo de la Casa de la Cultura de Clemencia y de agrupaciones locales que reflejan la identidad del municipio.

El alcalde Miguel Samir Barrio Coneo expresó durante la jornada:

“Clemencia celebra 30 años… y hoy desfilamos con orgullo y tradición. Enriquecer la cultura y apostarle a los talentos de nuestra gente es la mejor manera de seguir construyendo identidad y futuro. Este aniversario no solo nos recuerda nuestra historia, también nos compromete a seguir trabajando unidos por el bienestar de todos los clemencieros”.

Con este cierre cultural, Clemencia ratificó que su camino de desarrollo está ligado a la preservación de sus raíces, al fomento del talento local y al fortalecimiento de su identidad como pueblo campesino, trabajador y solidario.