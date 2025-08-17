Turista italiano fue hallado sin vida en un hostal de Cartagena

En el barrio Getsemaní calle 27, callejón Angosto, el administrador de un hostal reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida sin signos de violencia, en el interior de una habitación.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Lo que se pudo establecer es que el hoy occiso, ingresó al cuarto con el propósito de descansar, pero no se tuvo noticias hasta que fue ubicado por el personal de labores.

La Inspección fue realizada por el CTI de la Fiscalía General de la Nación, quienes identificaron al finado como Celik Mehmet de 37 años, natural de Italia.

Sus restos mortales fueron enviados a la morgue en el barrio Zaragocilla