Cartagena

Turista italiano fue hallado sin vida en un hostal de Cartagena

Las primeras versiones indican que el extranjero no tenía signos de violencia

Caracol Radio

Caracol Radio

En el barrio Getsemaní calle 27, callejón Angosto, el administrador de un hostal reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida sin signos de violencia, en el interior de una habitación.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Lo que se pudo establecer es que el hoy occiso, ingresó al cuarto con el propósito de descansar, pero no se tuvo noticias hasta que fue ubicado por el personal de labores.

La Inspección fue realizada por el CTI de la Fiscalía General de la Nación, quienes identificaron al finado como Celik Mehmet de 37 años, natural de Italia.

Sus restos mortales fueron enviados a la morgue en el barrio Zaragocilla

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad