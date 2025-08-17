Torneo Deportivo Comunal “Refinería Saludable”, una alianza entre Ecopetrol e IDER

El Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER– informa a la ciudadanía que se inauguró con éxito la cuarta versión del Torneo Deportivo Comunal “Refinería Saludable”, una iniciativa desarrollada en alianza con Ecopetrol que promueve el deporte social y comunitario en Cartagena.

La apertura del certamen tuvo lugar en el coliseo Bernardo Caraballo, donde más de 1.200 deportistas de 17 barrios y corregimientos de la Unidad Comunera de Gobierno No. 11 participaron en un colorido desfile acompañados por “PET”, la iguana mascota oficial del torneo.

Delegaciones de sectores como Colinas de Betania, 20 de Julio, Albornoz, Arroz Barato, Ceballos, Henequén, Membrillal, Villa Hermosa (sector El Carmen), Policarpa Salavarrieta, Puerta de Hierro, Villa Barraza, Villa Rosa, Nelson Mandela, Pasacaballos (Altos de la Paz y Benkos Biohó), JAC Central, Pocitas y Aragua se sumaron a esta gran fiesta deportiva.

El torneo, que se extenderá durante varias semanas, reúne a niños, jóvenes y adultos en competencias de festival de atletismo, béisbol, festival de discapacidad, fútbol, futsalón, kickball y voleibol. Estos escenarios permiten la integración comunitaria y fortalecen la sana convivencia a través del deporte.

El acto inaugural contó con la presencia de directivos de Ecopetrol y del IDER, así como líderes comunales de las zonas participantes. La antorcha deportiva fue encendida por la niña Angie García, integrante del proyecto Ecopetrol – Comunidad Membrillal, mientras que el juramento deportivo estuvo a cargo del joven Marlon Acevedo, atleta cartagenero y campeón iberoamericano en relevos 4x400, formado en las Escuelas de Iniciación y Formación Deportiva del IDER.

La jornada también incluyó muestras culturales y recreativas con grupos de danza, porrismo y actividad física, además de la entrega oficial de implementación deportiva a las comunidades, reafirmando el compromiso de garantizar escenarios y herramientas para el desarrollo deportivo local.

“Con el Torneo Deportivo Comunal no solo fortalecemos la práctica deportiva en los barrios, también construimos tejido social, promovemos valores como el respeto y la solidaridad, y consolidamos al deporte como una herramienta de transformación en Cartagena”, afirmó Campo Elías Therán, director del IDER.

Desde el IDER destacamos que el Torneo Deportivo Comunal “Refinería Saludable” es una oportunidad para demostrar que el deporte es motor de integración, inclusión y participación ciudadana, contribuyendo al bienestar y la calidad de vida de nuestras comunidades.