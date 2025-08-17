Regresa a Bogotá Biz Fest el festival juvenil con becas, empleos y oportunidades

El Movistar Arena de Bogotá será testigo de uno de los festivales juveniles más importante del país, Biz Fest, que regresa el 16 de septiembre con una edición enfocada en conectar a los jóvenes con oportunidades y herramientas para su desarrollo. Este año, el evento presenta como principal novedad tres espacios: La Feria de Emprendimiento, que reunirá a más de 10 emprendedores que compartirán sus ideas, productos y procesos con los asistentes; la Feria de Empleabilidad, por primera vez, abrirá la puerta a procesos de selección, vacantes, prácticas y pasantías; y la Feria Universitaria que conectará a los jóvenes con más de 10 universidades nacionales e internacionales con información sobre becas, programas académicos y admisiones.

Detrás de esta iniciativa están las hermanas Carvajalino: Karen, Daniela y Stephanie, tres emprendedoras colombianas reconocidas por su liderazgo en educación, tecnología e innovación. “Los jóvenes no necesitan más inspiración sin propósito. Necesitan espacios donde se les escuche, se les rete y se les conecte con oportunidades reales. Queremos que para ellos Biz Fest sea esa plataforma que los empodera con hechos, desde el primer empleo, hasta la posibilidad de estudiar una carrera universitaria o lanzar un emprendimiento propio”, afirma Karen Carvajalino, cofundadora del festival.

Desde su creación, el festival gratuito se ha convertido en una plataforma que ha entregado cerca de 1.000 becas, premiado ideas de negocio con iniciativas como “Capital Semilla”, y conectado a más de 42.000 asistentes presenciales y 60.000 virtuales con oportunidades de formación, empleo y crecimiento personal. Tras una edición en Medellín que reunió a jóvenes provenientes de 120 municipios del departamento, Biz Fest se prepara ahora para recibir en Bogotá a más de 14.000 estudiantes de colegios y universidades de la capital y Cundinamarca.