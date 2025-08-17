Policía Metropolitana acompañó a niños y niñas que elevaron cometas en Cartagena

En el marco de la conmemoración del mes de las cometas, bajo el lema “Elevemos sueños, construyamos futuro”, el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional en Cartagena, realizó una jornada especial en el sector de Las Tenazas, en el desarrollo de la estrategia E-PAIS (Estrategia de Prevención, Atención, Inclusión y Seguridad).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la actividad se dispuso del bus interactivo, un espacio lúdico–pedagógico que permitió a niños, niñas, adolescentes y sus familias participar en dinámicas orientadas a la recreación sana, el fortalecimiento de valores y la integración comunitaria.

Las familias beneficiarias compartieron experiencias en torno al respeto de los derechos y deberes, la corresponsabilidad en la protección de la niñez y la importancia de promover entornos seguros y protectores.

De igual manera, la Policía Nacional entregó recomendaciones a los padres de familia para garantizar la seguridad de los menores durante la práctica de elevar cometas:

Acompañar en todo momento a los niños y niñas durante la actividad.

Evitar elevar cometas cerca de redes eléctricas, árboles o en vías vehiculares.

Promover el uso de espacios amplios y seguros como playas, parques o canchas abiertas.

No utilizar elementos metálicos en las cometas ni hilos conductores de electricidad.

Recordar a los menores la importancia de la prudencia y el autocuidado.

Con estas acciones, la Policía Nacional, a través de la estrategia E-PAIS, reafirma su compromiso de trabajar de la mano con la comunidad para garantizar el bienestar integral de los menores y fomentar espacios de unión familiar que construyan futuro.