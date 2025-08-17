Policía Metropolitana acompañó a niños y niñas que elevaron cometas en Cartagena
Las actividades se desarrollaron el sector de Las Tenazas
En el marco de la conmemoración del mes de las cometas, bajo el lema “Elevemos sueños, construyamos futuro”, el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional en Cartagena, realizó una jornada especial en el sector de Las Tenazas, en el desarrollo de la estrategia E-PAIS (Estrategia de Prevención, Atención, Inclusión y Seguridad).
Durante la actividad se dispuso del bus interactivo, un espacio lúdico–pedagógico que permitió a niños, niñas, adolescentes y sus familias participar en dinámicas orientadas a la recreación sana, el fortalecimiento de valores y la integración comunitaria.
Las familias beneficiarias compartieron experiencias en torno al respeto de los derechos y deberes, la corresponsabilidad en la protección de la niñez y la importancia de promover entornos seguros y protectores.
De igual manera, la Policía Nacional entregó recomendaciones a los padres de familia para garantizar la seguridad de los menores durante la práctica de elevar cometas:
Acompañar en todo momento a los niños y niñas durante la actividad.
Evitar elevar cometas cerca de redes eléctricas, árboles o en vías vehiculares.
Promover el uso de espacios amplios y seguros como playas, parques o canchas abiertas.
No utilizar elementos metálicos en las cometas ni hilos conductores de electricidad.
Recordar a los menores la importancia de la prudencia y el autocuidado.
Con estas acciones, la Policía Nacional, a través de la estrategia E-PAIS, reafirma su compromiso de trabajar de la mano con la comunidad para garantizar el bienestar integral de los menores y fomentar espacios de unión familiar que construyan futuro.