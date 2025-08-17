Patinadora bolivarense María Fernanda Timms obtuvo dos medallas de oro en China

Bolívar vuelve a brillar en el escenario deportivo internacional gracias al talento y disciplina de sus hijas.

La patinadora Maria Fernanda Timms se consagró como campeona en la prueba de velocidad en pista en los los World Games Chengdú 2025, en China, alcanzando la medalla de oro y sumándose así a la historia dorada que ya había escrito la también bolivarense Geiny Pájaro.

Geiny Pájaro marcó un hito para el departamento al coronarse doble campeona mundial en las ediciones de 2017 y 2022, y ahora Maria Fernanda continúa ese legado, ratificando que las deportistas bolivarenses son sinónimo de grandeza y orgullo para Colombia.

Con este nuevo triunfo, Bolívar cuenta ya con dos medallistas de oro en los Juegos Mundiales, un logro que consolida al departamento como cuna de campeonas y referente del deporte nacional e internacional.

“El triunfo de Maria Fernanda nos llena de emoción y demuestra que en Bolívar tenemos talento de talla mundial. Nuestro compromiso es seguir apoyando a nuestros deportistas para que cada vez más jóvenes alcancen estos sueños”, expresó el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí.

Colombia y Bolívar celebran unidos este logro histórico, que coloca una vez más al departamento en lo más alto del podio deportivo mundial.