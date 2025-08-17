“Matices” el thriller psicológico que expone la salud mental y revela lo frágil de la psiquis humana

Cuando hablamos de thrillers, nos adentramos en universos narrativos que elevan la tensión emocional, juegan con nuestras certezas y nos sumergen en historias donde nada es lo que parece. El thriller psicológico da un paso más confrontándonos con lo invisible, con lo que no se dice, pero se intuye, con emociones reprimidas y verdades enterradas que exigen una audiencia aguda, alerta, y emocionalmente conectada.

Ese es el terreno que explora “Matices”, el nuevo murder mystery español que llega a Universal+, con una historia intrigante e hipnótica. Ocurre en un lujoso e inquietante viñedo; un grupo de pacientes se somete a un tratamiento psicológico poco convencional, liderado por el renombrado Doctor Marlow, quien aparece asesinado y súbitamente, el proceso se interrumpe, la tensión crece y todos son sospechosos, tienen secretos, motivos... y heridas profundas.

Con un elenco de alto nivel encabezado por Elsa Pataky (Fast & Furious), Juana Acosta (Medusa), Enrique Arce (La casa de papel), Maxi Iglesias (Velvet), Luis Tosar (Los lunes al sol), Hovik Keuchkerian (La casa de papel) y Miriam Guiovanelli (Velvet). “Matices” es una experiencia mental que excava en lo más oscuro de la psiquis humana, con historias giran en torno a traumas, relaciones rotas, poder, secretos y control. La serie está disponible en Universal+.