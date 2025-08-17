Cartagena

IPCC y Unibac lanzan diplomado ‘La Fiesta: un arte del cuerpo’ para artistas y gestores culturales

El espacio académico permitirá explorar y fortalecer las fiestas como escenarios de creación, identidad y resistencia

Alcaldía de Cartagena

Alcaldía de Cartagena

En el marco de la Escuela Festiva, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC) y la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac), abrieron las inscripciones para el diplomado ‘La Fiesta: un arte del cuerpo’, dirigido a estudiantes de carreras profesionales en artes, artistas, agentes culturales y portadores de saberes festivos de Cartagena de Indias en las áreas de artes escénicas, artes plásticas, artes audiovisuales, artes danzarias y artes musicales, con el propósito de fortalecer sus capacidades creativas, reflexivas y comunitarias en torno a la organización, desarrollo y resignificación de las fiestas populares de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Transformamos nuestra ciudad desde la raíz: formando artistas y gestores que entienden la cultura como un motor de cambio social. Cartagena se fortalece cuando su cultura se piensa, se debate y se crea colectivamente”, afirmó Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.

“Tomaremos como eje central las experiencias y prácticas festivas de Cartagena de Indias para luego potenciar la reflexión crítica, la creación interdisciplinaria colectiva y el intercambio de saberes. Estos espacios de pensamiento engrandecen a Cartagena”, señaló Sacra Náder David, rectora de Unibac.

El diplomado tendrá una duración de 80 horas y se ofrecerán 128 cupos. Combinará sesiones teóricas y prácticas bajo la guía de reconocidos docentes y especialistas de Unibac.

Los participantes trabajarán en cuatro ejes fundamentales: reflexión poética como metáforas culturales, talleres interdisciplinarios de artes plásticas, audiovisuales, música y performance, y un laboratorio de creación colectiva que culminará con intervenciones en espacios públicos de Cartagena.

“Este diplomado formará artistas y pensadores críticos de nuestra identidad. Las fiestas populares son el corazón de Cartagena, y desde el IPCC creemos en su poder para reflexionar, transformar y reimaginar lo colectivo”, expresó Lucy Espinoza Díaz, directora del IPCC.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto “Diseño e implementación del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural” del Plan de Desarrollo “Cartagena, Ciudad de Derechos”. Su objetivo es fortalecer las capacidades de los actores culturales locales, promoviendo la fiesta como un espacio de resistencia, memoria colectiva y transformación social.

Los participantes que cumplan con al menos el 80% de los requisitos académicos y de asistencia, y entreguen las actividades propuestas con calidad, recibirán certificación expedida por la Universidad de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac).

Proceso de inscripción

Los interesados podrán postularse hasta el 21 de agosto a las 3:00 p. m., a través de la página web https://unibac.edu.co/webnueva/unibac-lanza-la-convocatoria-al-diplomado-la-fiesta-unarte-del-cuerpo/

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad