IPCC y Unibac lanzan diplomado ‘La Fiesta: un arte del cuerpo’ para artistas y gestores culturales

En el marco de la Escuela Festiva, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC) y la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac), abrieron las inscripciones para el diplomado ‘La Fiesta: un arte del cuerpo’, dirigido a estudiantes de carreras profesionales en artes, artistas, agentes culturales y portadores de saberes festivos de Cartagena de Indias en las áreas de artes escénicas, artes plásticas, artes audiovisuales, artes danzarias y artes musicales, con el propósito de fortalecer sus capacidades creativas, reflexivas y comunitarias en torno a la organización, desarrollo y resignificación de las fiestas populares de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Transformamos nuestra ciudad desde la raíz: formando artistas y gestores que entienden la cultura como un motor de cambio social. Cartagena se fortalece cuando su cultura se piensa, se debate y se crea colectivamente”, afirmó Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.

“Tomaremos como eje central las experiencias y prácticas festivas de Cartagena de Indias para luego potenciar la reflexión crítica, la creación interdisciplinaria colectiva y el intercambio de saberes. Estos espacios de pensamiento engrandecen a Cartagena”, señaló Sacra Náder David, rectora de Unibac.

El diplomado tendrá una duración de 80 horas y se ofrecerán 128 cupos. Combinará sesiones teóricas y prácticas bajo la guía de reconocidos docentes y especialistas de Unibac.

Los participantes trabajarán en cuatro ejes fundamentales: reflexión poética como metáforas culturales, talleres interdisciplinarios de artes plásticas, audiovisuales, música y performance, y un laboratorio de creación colectiva que culminará con intervenciones en espacios públicos de Cartagena.

“Este diplomado formará artistas y pensadores críticos de nuestra identidad. Las fiestas populares son el corazón de Cartagena, y desde el IPCC creemos en su poder para reflexionar, transformar y reimaginar lo colectivo”, expresó Lucy Espinoza Díaz, directora del IPCC.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto “Diseño e implementación del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural” del Plan de Desarrollo “Cartagena, Ciudad de Derechos”. Su objetivo es fortalecer las capacidades de los actores culturales locales, promoviendo la fiesta como un espacio de resistencia, memoria colectiva y transformación social.

Los participantes que cumplan con al menos el 80% de los requisitos académicos y de asistencia, y entreguen las actividades propuestas con calidad, recibirán certificación expedida por la Universidad de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac).

Proceso de inscripción

Los interesados podrán postularse hasta el 21 de agosto a las 3:00 p. m., a través de la página web https://unibac.edu.co/webnueva/unibac-lanza-la-convocatoria-al-diplomado-la-fiesta-unarte-del-cuerpo/