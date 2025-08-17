Giorgian De Arrascaeta se rindió en elogios a Jorge Carrascal: “Es un jugador con muchas cualidades”

Jorge Carrascal ya sumó minutos con el Flamengo de Brasil en el compromiso ante Internacional de Porto Alegre correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores, donde el Mengao se quedó con la victoria 1-0, gracias a la anotación de Bruno Pinto. Sin embargo, el colombiano todavía continúa con su proceso de adaptación en el club.

O que acharam da estreia de Jorge Carrascal? pic.twitter.com/lvPkHfIUrW — Planeta do Flamengo 🌎 (@fla_infos) August 14, 2025

Giorgian De Arrascaeta, es referente del club y competencia directa de Carrascal, pues ambos disputan la misma posición. En rueda de prensa previa al duelo de este domingo frente a Internacional, el capitán de Flamengo habló sobre la llegada del colombiano al equipo.

“Es un jugador que llega para ayudar muchísimo, para potencializar nuestro grupo y elenco. Está conociendo un poco lo que es Flamengo, el fútbol brasileño, la gente sabe aquí que la exigencia es muy grande, entonces tenemos que tener calma porque es un jugador que tiene muchas cualidades y no va a tardar en demostrar eso dentro del campo”, afirmó De Arrascaeta.

Por otro lado, el entrenador Filipe Luís no ha tardado en brindarle su confianza al colombiano Jorge Carrascal, demostrando que cree firmemente en su potencial y desempeño dentro del equipo.

“Carrascal tiene mucha calidad. Es un jugador que yo tengo una esperanza de que sea ídolo de este club en los próximos años, porque es el típico jugador que al aficionado le va a encantar ver por lo bien que trata la pelota”, se refirió el técnico sobre Carrascal luego del duelo ante Internacionales.

Filipe Luís sobre Carrascal: “Jogador que a gente já viu que tem muita qualidade. Um trato com a bola muito refinado. Hoje acabou saindo um pouco da posição que a gente pensou para ele, talvez por querer mostrar mais, ele acabou perdendo a posição. Ele tem muito talento, vamos… pic.twitter.com/5Vi4SFtZco — Raisa Simplicio (@simpraisa) August 14, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Jorge Carrascal?

Este domingo 17 de agosto Flamengo se enfrentará a Internacional de Porto Alegre por la jornada 20 del Brasileirão, a partir de las 4:30 de la tarde (hora colombiana). Cabe mencionar que el equipo del colombiano es quien lidera el fútbol brasileño con 40 unidades.