Este año en Bolívar 9 peatones han fallecido por accidentes de tránsito: policía realiza campañas

En el marco del Día Mundial del Peatón, la Seccional de Tránsito y Transporte del departamento de Bolívar llevó a cabo una serie de actividades para sensibilizar y promover el respeto por los derechos de los peatones en todo el departamento.

Durante la jornada, se realizaron campañas educativas, controles viales estratégicos y actividades lúdicas para fomentar la seguridad vial y una cultura de movilidad responsable en Bolívar.

En lo que va del 2025, se han registrado 14 accidentes de atropello, con un saldo de 9 peatones fallecidos y 5 lesionados.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad vial y el respeto por los peatones, quienes son los usuarios más vulnerables de nuestras vías”, declaró el Capitán Alexander Flórez Rojas, jefe seccional de tránsito y transporte Bolívar. “Invitamos a todos los ciudadanos a ser conscientes de la importancia de cumplir las normas de tránsito y proteger la vida de quienes transitan a pie”.

El objetivo principal de esta conmemoración es recordar la importancia de proteger a los peatones, quienes son los usuarios más vulnerables de las vías.

La Seccional de Tránsito y Transporte reafirma su compromiso de seguir trabajando incansablemente por la seguridad vial y el bienestar de todos los ciudadanos de Bolívar.