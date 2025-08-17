En Cartagena hombre fue encontrado sin vida flotando en canal Ricaurte

En el barrio Los Alpes, sector El Triunfo, se reportó el hallazgo de un cadáver sin aparentes signos de violencia, flotando en las aguas del canal Ricaurte que divide esta zona con el barrio Las Gaviotas.

El occiso no fue identificado por las autoridades, y se cree que habría perdido la vida arrastrado por la corriente que produjo un intenso aguacero entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

La inspección técnica a cadáver fue labor del CTI de la Fiscalía General de la Nación.