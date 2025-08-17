Cartagena

En Cartagena hombre fue encontrado sin vida flotando en canal Ricaurte

El cuerpo de agua divide los barrios Gaviotas y Los Alpes

Colprensa

Colprensa

En el barrio Los Alpes, sector El Triunfo, se reportó el hallazgo de un cadáver sin aparentes signos de violencia, flotando en las aguas del canal Ricaurte que divide esta zona con el barrio Las Gaviotas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El occiso no fue identificado por las autoridades, y se cree que habría perdido la vida arrastrado por la corriente que produjo un intenso aguacero entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

La inspección técnica a cadáver fue labor del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad