En Bolívar, Clemencia celebró 30 años de ser municipio

El municipio de Clemencia vive una jornada cargada de emoción, cultura y esperanza en la conmemoración de sus 30 años de vida municipal.

Desde la alborada, la comunidad se volcó a las calles para celebrar tres décadas de historia, identidad y progreso, en medio de actos religiosos, actividades deportivas, desfiles y muestras culturales que llenaron de color la plaza principal.

El momento central llegó con la intervención del alcalde Miguel Samir Barrios Coneo, quien expresó: “Hoy mi corazón late más fuerte que nunca porque mi tierra, Clemencia, cumple 30 años de vida como municipio. Me siento orgulloso de haber nacido aquí, en un territorio de gente amable, solidaria y trabajadora; un pueblo campesino que, con sus manos y su esfuerzo, ha labrado el camino del progreso”.

Barrios subrayó que Clemencia no solo celebra su historia, sino que reafirma su compromiso con el desarrollo. Recordó que la principal promesa de su campaña fue garantizar agua potable las 24 horas del día, objetivo que empieza a materializarse con la construcción de dos pozos profundos, obra en la que se invierten $1.300 millones.

“Uno de mis más grandes anhelos siempre fue que Clemencia tuviera agua potable las 24 horas del día. Hoy, gracias a las obras que estamos adelantando, ese sueño está más cerca que nunca”, señaló.

El mandatario anunció además una inversión de $2.500 millones para fortalecer el sistema de alcantarillado, y confirmó gestiones para una nueva planta de tratamiento del acueducto y la construcción del nuevo estadio de fútbol, iniciativas que contarán con el apoyo del gobernador de Bolívar, Yamil Arana.

También ratificó el avance de proyectos de pavimentación urbana y mantenimiento de vías rurales para seguir garantizándole a los campesinos puedan sacar sus productos.

“En este aniversario, miro hacia atrás con gratitud y hacia adelante con esperanza. Clemencia es mi orgullo, es mi vida y mi compromiso eterno. Porque aquí nací, aquí crecí y aquí seguiré trabajando por cada clemenciero”, agregó.

Los anuncios fueron recibidos con entusiasmo por la ciudadanía, que ve en estas obras soluciones concretas a problemáticas históricas, especialmente en la prestación del servicio de agua.

Aplausos y muestras de orgullo acompañaron el acto en un municipio que se reconoce como tierra de gente noble y trabajadora.

La programación conmemorativa concluirá esta noche con presentaciones artísticas y culturales en la plaza principal, donde la música, la danza y el folclor sellarán una celebración que reafirma que Clemencia, más que un municipio, es un territorio de historia, cultura y esperanza compartida.