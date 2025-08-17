Cundipapa: campesinos de Cundinamarca venden papa en peajes durante el puente festivo

Durante el puente festivo de la Asunción de la Virgen se llevará a cabo la jornada Cundipapa, una iniciativa que busca aumentar las ventas de papa y mejorar los ingresos de las familias campesinas de Cundinamarca. La actividad tendrá lugar en nueve peajes de acceso a Bogotá: San Pedro, Nuevo Mondoñedo, El Roble, Boquerón, Chinauta, Chusacá, Río de Bogotá, Los Andes y Siberia, así como en los municipios de La Palma y San Juan de Rioseco.

Con una inversión de $2.500 millones, este fin de semana los productores de distintas provincias podrán comercializar directamente su papa, sin intermediarios, garantizando precios justos y producto fresco.

“Invitamos a todos los turistas y cundinamarqueses que en este puente festivo transiten por el departamento a detenerse en los peajes. Allí encontrarán a nuestros productores ofreciendo su papa directamente”, afirmó Yecith Ángel, subgerente de Alianzas y Asociatividad de la Agencia de Comercialización.

La estrategia busca hacer frente a la sobreoferta del producto afectado, principalmente, por el ingreso de papa de contrabando y la baja industrialización, factores que han reducido los precios por debajo de los costos de producción. En respuesta, la Gobernación de Cundinamarca adelanta procesos de transformación del tubérculo mediante maquila para producir puré listo para distribuir y vender, lo que extiende su vida útil y abre nuevos canales de comercialización.