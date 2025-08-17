Capturan a hombre que usaba un cocodrilo para desaparecer personas en Buenaventura

Fue capturado Robinson Zuluaga Arroyo, alias ‘El Loco’, señalado de colaborar con la banda criminal Los Espartanos e implicado en múltiples casos de desaparición forzada en el Distrito de Buenaventura, Valle.

Según las investigaciones, en diligencias anteriores las autoridades le incautaron un cocodrilo que, presuntamente, habría sido utilizado como método macabro para hacer desaparecer personas.

“Alias ‘El Loco’ tenía un amplio prontuario criminal por delitos como homicidio, tráfico de estupefacientes y aprovechamiento ilícito de recursos naturales”, señaló el teniente coronel Daniel Peralta, comandante encargado de la Policía.

La operación conjunta entre la Policía Nacional y la Armada Nacional se realizó en el barrio Viento Libre, comuna 4 de Buenaventura.