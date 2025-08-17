Campaña ‘Siempre Seguros’ en Gambote liderada por la Policía de Bolívar

Con motivo del puente festivo del día de la Asunción, la Policía Nacional en Bolívar ha desplegado la campaña ‘Siempre Seguros’ en Gambote, Bolívar, intensificando las actividades preventivas en la vía San Onofre-Cartagena (ruta 9005), conocida como La Cordialidad, en un esfuerzo por reducir la siniestralidad vial.

La campaña ‘Siempre Seguros’ busca sensibilizar a conductores, pasajeros y usuarios sobre la importancia del autocuidado y la responsabilidad vial. Los uniformados están compartiendo recomendaciones clave para prevenir accidentes:

* Verificar que el conductor respete los límites de velocidad.

* Asegurarse de que todos los ocupantes utilicen el cinturón de seguridad.

* Evitar el uso del teléfono celular al conducir.

* Realizar pausas activas cada dos horas.

* Respetar las señales de tránsito.

* Estar atento a las acciones de otros conductores.

* Reducir la velocidad en condiciones de lluvia.

* Practicar la tolerancia en la vía.

* Evitar distracciones como la música a alto volumen.

* Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas.

El Capitán Alexander Flórez Rojas, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte, destacó que estas jornadas se extenderán a todos los ejes viales del departamento de Bolívar. Además, recordó la importancia de denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad vial a las líneas 123 y #767.