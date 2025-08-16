Universidad de Pamplona fue reacreditada de alta calidad por el Ministerio de Educación

Colombia

Para cualquier entidad educativa de Colombia el hecho de ser acreditada institucionalmente en alta calidad es uno de los logros más importantes, y la Universidad de Pamplona, en Norte de Santander consiguió la reacreditación en alta calidad multicampus durante seis años, un logro que la he hecho destacarse en materia educativa en el país.

La reacreditación fue otorgada por parte del Ministerio de Educación, quien resaltó la labor de la institución en materia académica colombiana.

Al respecto, el mismo rector de la Universidad de Pamplona se pronunció en los micrófonos de Caracol Radio diciendo que reciben la noticia con toda la “la dicha y la alegría”.

“Nos dicen que renovamos la acreditación institucional de alta calidad multicampus para la sede de Pamplona en Pamplona y en Villa del Rosario en Norte de Santander y cada uno de los puntos donde ofertamos nuestros programas”, agregó el funcionario.

Así mismo, Torres destacó el papel de profesores, estudiantes, egresados y administrativos, ya que, según dijo, es la labor de estos la que tiene a la institución en ese nivel.

“Agradecerles por el esfuerzo y compromiso y entrega que nos permite hoy ser una de las universidades referentes en Colombia desde el nororiente colombiano”, relató.

Poro otro lado, el rector se refirió a la continuidad en su cargo diciendo: “Siempre hemos estado claros en el propósito de buscar una oportunidad en poder ser esta persona que pueda liderar la universidad. En mis hombros recae toda la responsabilidad de 110.000 egresados profesionales que hemos mostrado nuestra capacidad como egresados de la Universidad de Pamplona y al estar al frente de la misma, el hecho de buscar, estar haciendo estas funciones para llevarla a un mejor momento es lo que nos motiva a estar al frente de nuestra institución”.

Puntualizó sobre la labor que se adelanta en la institución tanto de manera educativa como administrativa.

“Hoy dentro de lo público estamos en el escalafón número 11. En algún momento mencionamos que queríamos estar dentro de las 10 primeras y estamos trabajando para ese propósito, por lo cual hoy presentar la noticia de la reacreditación ya nos da mucha fuerza para seguir avanzando en ese elemento”, dijo.

Finalmente, Torres habló a propósito del Centro de Convenciones Virgilio Barco, una de las obras más importantes de infraestructura en la región.

“Somos un aliado muy importante de la Gobernación de Norte de Santander (…). El Gobierno Nacional también hay hecho lo propio y hoy tenemos la misión de ayudar a consolidar ese proyecto. Nos toca ser el operador y esperamos que la gobernación complemente el proceso con la interventoría para dar inicio y colocar la primera piedra”, concluyó.