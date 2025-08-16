Noelia Pace se presenta en Bogotá y Medellín con su experiencia sensorial

Regresa a Colombia Noelia Pace, la médium pionera en llevar experiencias sensoriales vitales a una sala de teatro. Se presentará en Bogotá el martes 26 de agosto en el Teatro Astor Plaza y Medellín el miércoles 27 de agosto en el Teatro Auditorio La Enseñanza. Con Mediumnidad, Pace está revolucionando la comprensión de la vida en otras dimensiones, en cada presentación, invita a algunas personas a acompañarla sobre el escenario, explica su vínculo con las almas y muestra cómo convive con ellas todo el tiempo, ella busca ayudar a las personas a encontrar consuelo, alivio y comprensión.

Imaginen poder vivir una experiencia en la que las barreras entre el aquí y el más allá se desvanecen, donde las emociones fluyen y se crean lazos que trascienden el tiempo. Noelia Pace nos ofrece la oportunidad de explorar el poder de la conexión espiritista/astral, permitiéndonos reencontrarnos con aquellos que ya no están físicamente con nosotros.

Reconocida por su don de médium, trasmite el mensaje de las almas, las ve, las oye e incorpora. Ofrece una experiencia en el que el público tendrá la oportunidad de presenciar la comunicación entre el mundo espiritual y el nuestro. Noelia actúa como canal de comunicación, permitiendo que estas energías trasciendan las barreras entre los planos.