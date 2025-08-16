Hombre murió baleado por sicarios en San Jacinto- Bolívar: presuntamente era jíbaro

Un reporte policial indicó que en el barrio Miraflores sector Arriba, jurisdicción del municipio de San Jacinto- Bolíivar, se presentó el homicidio por arma de fuego de Libardo Alfonso Ortega López de 31 años.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos ocurrieron momentos en que la víctima se encontraba afuera de su vivienda, de manera sorpresiva llegaron dos sicarios en una motocicleta, el parrillero sacó un arma de fuego y sin mediar palabras, disparó en repetidas ocasiones, quedando instantáneamente sin signos vitales.

Dicen las autoridades que el ahora difunto, presuntamente, trabajaba con las AGC y sería expendedor de sustancias alucinógenas en el casco urbano del pueblo. Al parecer, esta persona se habría gastado el dinero producto de la venta de estas sustancias, por tal motivo la misma estructura criminal habría ordenado y materializado el homicidio.

El hoy occiso presenta dos anotaciones por los delitos de homicidio y hurto.