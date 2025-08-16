Gobierno confirma que vehículos y autopartes de EE.UU. podrán seguir llegando al país

ECONOMÍA

El Ministerio de Transporte a través de un borrador de resolución aplazó hasta agosto de 2026 la entrada en vigencia de los reglamentos técnicos de Naciones Unidas para vehículos y remolques.

Los reglamentos técnicos de Naciones Unidas para vehículos y remolques, conocidos como Acuerdos de la ONU sobre vehículos, establecen estándares globales para la seguridad y la eficiencia ambiental de los vehículos. Estos reglamentos cubren una amplia gama de temas, desde sistemas de frenado y emisiones hasta iluminación y seguridad estructura-

No obstante, con la última determinación del gobierno durante todo el año dichos reglamentos no se aplicaran en Colombia sino que regirán los estándares de Estados Unidos.

“En consecuencia, continúa vigente el marco actual de certificación, el cual reconoce las normas estadounidenses ‘Federal Motor Vehicle Safety Standards’ (FMVSS)“, indica el ministerio de Transporte.

Esto garantiza, según el gobierno que, los vehículos y autopartes de origen estadounidense puedan seguir siendo importados y comercializados en el país sin restricciones adicionales.

Se busca una coexistencia de las normas de Naciones Unidas y de EE.UU

La Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte, y el de Comercio, trabajarán en un estudio para establecer las condiciones que permitan la coexistencia de los reglamentos técnicos de Naciones Unidas y los estándares FMVSS.

“El propósito de esta medida es consolidar un esquema regulatorio que asegure la seguridad vial, mantenga la armonización internacional y, al mismo tiempo, preserve la fluidez del comercio automotor con Estados Unidos y otros socios estratégicos”, indica el gobierno.

Lo que se busca es que el país haga un tránsito responsable hacia la modernización normativa, sin afectar la seguridad vial, la competitividad ni el acceso de los consumidores a la oferta internacional de vehículos.