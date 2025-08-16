Cartagena

Entrenador bolivarense resultó herido en siniestro vial: bus cubría ruta Magangué- Bogotá

Fredy Siado tuvo un accidente en jurisdicción de Cimitarra- Santander

Colprensa

Colprensa

Con fracturas en sus dos piernas, el entrenador magangueleño de fútbol de salón femenino Fredy Siado, hizo un video donde pedía a la gente de su pueblo, que oraran por su pronta recuperación.

“Elder me accidenté hace media hora, me partí las dos piernas, se me ven los huesos, no me puedo mover”, señaló con desesperación.

El DT y abogado de profesión, según información conocida por Caracol Radio tuvo un accidente cuando el bus intermunicipal donde viajaba hacia Bogotá, se accidentó en el sector El 28 jurisdicción de Cimitarra- Santander colisionando contra un tractocamión. En el suceso hubo nueve víctimas.

Por su parte, horas posteriores al hecho se pudo establecer que el estratega fue intervenido quirúrgicamente y su estado de salud es estable.

