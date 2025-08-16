En María La Baja- Bolívar instalaron comité territorial de justicia transicional

El alcalde del municipio de María La Baja, Ramiro González Mancilla, instaló el segundo comité territorial de justicia transicional, en el salón de juntas del palacio municipal.

El mandatario de la transformación, señaló que se socializaron temas de vital importancia para las víctimas del territorio que tiene que ver con la aprobación y apropiación de los planes de retorno y reubicación de las comunidades de Mampuján, San José del Playón, Arroyo Grande, sus veredas y Pueblo Nuevo.

A su turno, la secretaria de Gobierno, Yennis Castro Pérez, indicó que al comité asistieron los representantes de la Mesa de Víctimas, Policía Nacional, la Unidad Nacional para las Víctimas, personero municipal y secretarios de las distintas dependencia de la administración local.

Para la mesa de víctimas es de suma importancia que la próxima sesión hagan presencia los delegados del ejército y la armanda nacional, tema que fue aceptado por los asistentes y el propio alcalde se comprometió en invitarlos.

Por su lado, la mesa hizo énfasis en lo importante que es para ellos gozar de una buena seguridad en el territorio y advirtieron la modificación de la resolución vigente para incluir los dos nuevos miembros, y que estos puedan participar en las tomas de decisiones.