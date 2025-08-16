En el barrio San José de los Campanos sicarios atacaron a ‘Camilo’: no hay capturas
La policía aseguró que el lesionado no integra la lista de los más buscados por homicidio
En el barrio San José de los Campanos, carrera 100 resultó lesionado una sujeto conocido como “Camilo”, de 26 años de edad, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde se recupera.
Según testigos, un sujeto llegó al lugar, desenfundó un arma de fuego y lo hirió dándose a la fuga en motocicleta en medio de la confusión y los gritos de la gente.
La Policía Nacional investiga los hechos para dar con la captura del responsable, y dijo que el objetivo del ataque no integra el cartel de los más buscados por homicidio.