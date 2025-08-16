En el barrio San José de los Campanos sicarios atacaron a ‘Camilo’: no hay capturas

En el barrio San José de los Campanos, carrera 100 resultó lesionado una sujeto conocido como “Camilo”, de 26 años de edad, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde se recupera.

Según testigos, un sujeto llegó al lugar, desenfundó un arma de fuego y lo hirió dándose a la fuga en motocicleta en medio de la confusión y los gritos de la gente.

La Policía Nacional investiga los hechos para dar con la captura del responsable, y dijo que el objetivo del ataque no integra el cartel de los más buscados por homicidio.