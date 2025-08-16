El show de música norteña de Fara Norte llega por primera vez a Colombia

En agosto del 2025, la banda de música norteña Fara Norte celebra su primera década de trayectoria, con un viaje que los llevará por primera vez a los escenarios colombianos, combinando conciertos, talleres educativos y un intercambio cultural entre México y Colombia. La gira “10 Años de Fara Norte” tendrá dos presentaciones en Cantina La 15, uno de los escenarios emblemáticos para la música mexicana en Colombia, en Cali el viernes 29 de agosto y en Bogotá el sábado 30 de agosto.

En cada concierto, Fara Norte ofrecerá un recorrido sonoro por corridos, polkas y cumbias norteñas, combinando respeto por la raíz con un aire fresco que conecta generaciones. Un espectáculo en el que la autenticidad, la energía y la identidad cultural serán protagonistas.

El impacto de Fara Norte en Colombia irá más allá de los escenarios. El 1 de septiembre, con el apoyo de la Embajada de México en Colombia, la banda llevará su propuesta cultural al Colegio de Ciudad Bolívar de Bogotá el taller “Corridos de México”. Dirigido a jóvenes de 14 a 16 años, este espacio explorará la historia del corrido como medio de comunicación popular, desde la Revolución Mexicana hasta la actualidad. Además, los participantes podrán crear sus propias estrofas, que serán interpretadas y grabadas por la banda como un recuerdo de este intercambio cultural.

El nombre Fara Norte nace de la palabra coloquial “Fara fara”, utilizada en Nuevo León para describir a los músicos tradicionales norteños que con acordeón y bajo quinto; llevan la música a plazas, fiestas y reuniones. Al unirlo con “Norte”, la agrupación reafirma sus raíces y proyecta su sonido desde el norte de México hacia el mundo, honrando su tradición y marcando un estilo propio.

Fundada en marzo de 2015 en el municipio de Galeana, Nuevo León, Fara Norte nació con un acordeón, un bajo quinto y un sueño: preservar y difundir la música norteña con un estilo propio y original. Ese mismo año, ganaron la Presea Fara fara de Oro, marcando el inicio de un camino artístico que los llevó a escenarios de todo México. Su más reciente etapa, marcada por lanzamientos como “Ay Amor” (2024), ha consolidado una imagen fresca sin perder la esencia que los define, conquistando nuevas audiencias y reafirmando su misión: salvar, honrar y proyectar la música norteña tradicional. Más información en @faranorte.