‘Cumbia con Sello Cartagenero’ representará riqueza folclórica de la ciudad en festival nacional

La voz de Cartagena resonará con fuerza en el Magdalena. El proyecto musical ‘Cumbia con Sello Cartagenero’, liderado por la cantante Marines Lezama, fue seleccionado como ganador de la convocatoria ‘Cartagena, Ciudad de Derechos: Circulación Nacional (ciclo 3) e Internacional (ciclo 2)’.

Con estos estímulos de la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), el grupo se presentará el 17 de agosto en el Festival Nacional de la Cumbia José Barros Palomino (El Banco, Magdalena), evento que este año rendirá homenaje a la maestra Totó la Momposina.

Marines Lezama, cantante con 20 años de trayectoria, ha dedicado los últimos cinco años a consolidar este proyecto que exalta el talento local. “Nuestro repertorio incluye composiciones de maestros cartageneros como Armando Cabrera y Carlos Fajardo Tatis, canciones que celebran las bellezas y esencia de nuestra ciudad”, explica Lezama.

El alcalde Dumek Turbay resaltó: “Cartagena es cantera de talento. Apoyarlos es invertir en nuestra memoria musical”. Para Lucy Espinosa, directora del IPCC, estos proyectos encarnan el espíritu de las convocatorias: promover creaciones que preserven la identidad local mientras se abren paso a nivel nacional.

“Además de promover nuestra música, impulsamos el intercambio de saberes tradicionales y talentos locales. Estás presentaciones reflejan cómo las convocatorias impulsan proyectos que nacen en los barrios y llegan a escenarios nacionales”.

El grupo indica que con esta importante participación esperan poder darle fuerza a su proyecto y lograr atraer más atención hacia el talento local.

Sobre la convocatoria

Esta iniciativa busca promover la proyección de artistas locales en escenarios nacionales e internacionales. La convocatoria ‘Cartagena, Ciudad de Derechos: Circulación Nacional (Ciclo 3) e Internacional (Ciclo 2) beneficiará a 33 propuestas artísticas con recursos por $483 millones provenientes de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP).