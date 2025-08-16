Cuál es la realidad de la paridad de género en América Latina

La directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral IDEA Internacional, Marcela Ríos Tobar, en diálogo con Planeta Caracol desde Ciudad de México donde se llevó a cabo la XVII Conferencia Regional de la Mujer organizada por la CEPAL y ONU Mujeres, analizó lo avances en la búsqueda de la equidad de género y los retos que enfrentan las mujeres en América Latina.

Marcela Ríos manifestó que “América Latina es la región con mayor número de mujeres con asiento en los órganos legislativos con más del 35%, el promedio mundial es del 27%. El continente está a la vanguardia con la mayor representación política por parte de las mujeres y tenemos países como México que no solo tiene a una mujer como presidenta Claudia Sheinbaum, sino que alcanzó la paridad de género en todos los órganos del Estado”.

La directora de IDEA Internacional señaló que “hay otros países en la región como Colombia, Costa Rica, Ecuador y Bolivia que han tenido avances importantes, pero todavía está lejos de asegurar una paridad de género efectiva. Es una deuda de la democracia colombiana en términos de paridad en el mundo político y económico. Esta agenda de paridad de género debe ser prioritaria en los países latinoamericanos.

“En mi país, en Chile, tenemos una representación de mujeres en el Congreso del 33%, pero no tenemos paridad, tenemos un mecanismo de cuotas que aplica solo al Congreso. Entonces no es solo Colombia, Brasil, Chile y Uruguay, que son democracias que funcionan bien, pero que tienen una deuda con las mujeres que hay que saldar”, dijo Marcela Ríos.

En el contexto del medio ambiente, las mujeres indígenas tienen un valor sumamente importante porque no solo han sido las protectoras de la cultura, de la lengua, de la tradición y la protección de las selvas y del medio ambiente. Son garante de la protección de ecosistemas vitales para los seres humanos en nuestra región. Las mujeres son lideresas y defensoras de los derechos humanos y de la tierra.

Marcela Ríos recordó que IDEA fue creada en 1995 en un momento crucial para la expansión de la democracia, la recién caída del Muro de Berlín, transiciones hacia la democracia en el cono sur después de guerras coloniales en áfrica, y por ello se creó un organismo a nivel global que se dedicara exclusivamente al estudio y promoción de la democracia y las elecciones.

IDEA cuenta con un fuerte apoyo de los países nórdicos y el gobierno de Suecia, es por ello que la sede está en Estocolmo, hoy día son 35 países con 60 oficinas que hacen presencia en América Latina. Hoy la realidad es muy difícil por cuenta de retrocesos democráticos, algunos países con debilitamiento de la democracia con casos como Venezuela, Nicaragua y Salvador.

La directora de IDEA Internacional consideró que “América Latina es una región donde la democracia sigue siendo la principal forma de gobierno, donde la gente sigue creyendo que la democracia es la mejor forma de gobierno. Además, se ha logrado en los congresos de algunos países escaños para comunidades, avances hacia la paridad de género, cuotas y mecanismos de democracia directa, además de procesos de constituyentes valiosos como el de Colombia en 1991”.