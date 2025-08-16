Abierta convocatoria para compra de 55 buses que integrarán flota de Transcaribe en Cartagena

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, dio inicio al proceso de convocatoria pública para la adquisición de los 55 nuevos buses para Transcaribe, una inversión de setenta mil millones de pesos, pensada para fortalecer el servicio y mejorar la oferta del sistema para los más de 110 mil cartageneros y visitantes que diariamente se mueven a bordo de él.

El gobierno distrital, por iniciativa del alcalde Dumek Turbay Paz, adquirirá para Transcaribe 5 articulados, 27 padrones y 17 busetones impulsados por gas natural vehicular, y 3 padrones y 3 busetones eléctricos, con lo que se garantiza que Transcaribe seguirá siendo un sistema impulsado por energías limpias y que contribuye a la disminución de emisiones a la atmósfera.

Con esta adquisición de flota, la Alcaldía de Cartagena y Transcaribe podrán materializar la creación de nuevas rutas y la ampliación de la cobertura del SITM, así como el fortalecimiento de rutas existentes para mejorar la oferta y capacidad, y disminuir los tiempos de espera. Los 55 nuevos busques, además, incrementarán la demanda del sistema en 20 mil nuevos usuarios.

Cabe destacar que estos 55 nuevos buses entran a fortalecer la operación de Transcaribe Operador, único operador bajo total control de la Alcaldía de Cartagena, pasando así a una flota de 154 buses frente a los 99 actuales.

Actualmente, en cuanto a los otros operadores privados, Sotramac cuenta con 101 buses, pero 51 operando; y Transambiental 132 buses, con 120 operando.

“La flota del Distrito, a través de Transcaribe Operador, esperamos que en 2026 sea de 254 con la compra de 100 buses más, los cuales desde ya estamos priorizando recursos para que en 2027, antes de terminar nuestro mandato, Transcaribe Operador tenga una flota verdaderamente masiva que supere los 300 buses en óptimas condiciones con eventuales compras. Y nuestro eventual ingreso a la operación de los privados nos permitirá llegar a números como 550 buses en buenas condiciones”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Con los 55 buses que pronto estarán rodando por la ciudad, buscamos mejorar la calidad del servicio y, con voluntad, responder al clamor y las quejas constantes de los usuarios por las demoras que generan hacinamientos en las estaciones o deficiencias como goteras o el aire acondicionado que no se siente en los buses”.

Detalles de la licitación

Previo a la apertura de la convocatoria pública, los equipos especializados de la Alcaldía de Cartagena y Transcaribe realizaron un estudio de mercado con los posibles proveedores que cumplen, en Colombia, con las especificaciones técnicas requeridas por las normativas nacionales e internacionales, contando así con vehículos idóneos para los sistemas de transporte del país.

Se identificó que, gracias a la diversidad de opciones disponibles en el mercado colombiano, se puede contar con una pluralidad de oferentes, mitigando así el riesgo de declarar desierto el proceso por falta de propuestas, y garantizando la transparencia en el mismo.

“Esta gran noticia para Cartagena es una muestra tangible más del compromiso de nuestro alcalde Dumek Turbay con el sistema y con sus usuarios. Le agradecemos al señor alcalde por haber convertido a Transcaribe en una de sus prioridades de gobierno, y por brindarnos todas las herramientas para que el sistema, así como la ciudad, continue recuperando su brillo y esplendor, y así podamos continuar en camino a ser la primera opción de movilidad de la ciudad”, apuntó, a su vez, Ercilia Barrios Flórez, gerente de Transcaribe.

La convocatoria pública de oferentes se abrió este martes 12 de agosto, y podrán postularse todos aquellos proveedores que cumplan con los requisitos del proceso, que ya publicado en el SECOP, y en la página web oficial de la entidad, www.transcaribe.gov.co.

El plazo máximo para la presentación de ofertas es el 1 de septiembre de 2025, a las cuatro de la tarde. Las ofertas deben ser remitidas al correo oficial del proceso, direcciondeoperaciones@transcaribe.gov.co. El acta de inicio del contrato, una vez elegido el oferente ganador de la convocatoria, se firmará el 30 de septiembre de 2025.