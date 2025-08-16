4.682 millones para pavimentación de vías urbanas en María La Baja- Bolívar

En María la Baja invertirán 4.682 millones para pavimento de vías urbanas.

Así quedó establecido tras la firma del contrato y la muestra de la valla publicitaria en los bajos del Centro Político Administrativo, por el alcalde municipal, Ramiro González Mancilla, los contratistas encargados de la ejecución de la obra, funcionarios del ente local y miembros de la comunidad.

González Mancilla, manifestó ante la comunidad y los medios de comunicaciones, que “con calma y paciencia también se llega a la meta y hoy iniciamos con la pavimentación de calles y la mejor veeduría serán los consejos comunitarios, juntas de acciones comunales y los moradores de estos sectores. Porque María la baja se transforma”.

La obra denominada pavimento rígido en vías urbanas en municipio de María la Baja, tiene un tiempo estimado de cinco meses, ejecutada por el Fondo Mixto para el Progreso, el contratista es Construcciones Cannaan S.A.S, cuyo representante legal es Francisco Herrazo Pacheco, la interventoría estará bajo la responsabilidad de Inversiones Dobett S.A.S, representada Mario Yepes Ordosgoitia.

Luego de la terminación de esta primera fase, se cree que la segunda fase de pavimentación se puede empalmar en tiempo, con otro proyecto que tenemos presentado ante la Gobernación de Bolívar, hecho desde la secretaria de Planeación municipal y que esta a espera de la aprobación de la Asamblea departamental, en próximas sesiones. Aseguró Betsy Aislam Blanco como secretaria.

Este proyecto de pavimentación presentado ante la Gobernación de Bolívar, fue financiado en su totalidad por el municipio de María la Baja, cubriendo los gastos de estudio de suelo, topografía y diseño de todas las calles.

Terminada esa segunda fase, si falta algo por pavimentar se haría con recursos propios, en el marco del programa “Cero Barro” en la cabecera municipal. Sostuvo la funcionaria.

También, se dio a conocer que es una obra que genera empleo para la comunidad y ésta llegó hasta la alcaldía municipal, para presenciar el acto de firma del contrato.