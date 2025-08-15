Superintendente de Servicios Públicos presenta renuncia irrevocable al presidente Gustavo Petro

El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Yando Márquez Aldana, presenta su carta de renuncia “irrevocable” al presidente Gustavo Petro.

En la carta enviada al mandatario, Márquez agradeció al mandatario en haberlo puesto como líder de la entidad, que ha estado desde el 25 de octubre de 2024.

Asimismo, Márquez expresó que su gestión se desarrolló en un contexto de retos institucionales y describió algunas de las medidas impulsadas durante su administración.

“Sé que es muy endeble la permanencia en un gobierno sometido a crisis frecuentes por las dinámicas que induce la confrontación gobierno-oposición, pero puedo decir que en este corto trayecto hice un esfuerzo para que con el aporte de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se lograra mejorar”, aseguró en la carta enviada al mandatario.

El exfuncionario agregó que las acciones realizadas por el en la superintendencia, lograron optimizar la prestación de los servicios públicos, intervenir empresas infractoras y ejecutar inversiones en compañías intervenidas, incluida la solución integral para Air-e.

Sin embargo, Márquez concluyó manifestando su deseo de que el gobierno continúe obteniendo resultados en beneficio de las comunidades históricamente marginadas.