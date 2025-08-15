Se gradúan las primeras 29 mujeres que instalaran redes eléctricas en el país

En un hecho sin precedentes en Colombia, 29 mujeres recibieron su título como Técnicas Laborales Linieras en Redes de Energía. Se trata de la primera promoción del programa Linieras Enlaza, impulsado por el Grupo Energía Bogotá (GEB) a través de su filial Enlaza.

La ceremonia, cargada de emoción, reunió a familias que viajaron desde distintas regiones. Todas fueron recibidas por el presidente del GEB, Juan Ricardo Ortega, quien destacó el esfuerzo de las graduadas:

“Se merecen el futuro que han alcanzado. Este país necesita más personas que sean ejemplo de dedicación y éxito”, dijo Ortega.

Entre las historias que marcaron la jornada está la de Guillermo Imbajoa, liniero de Nariño, quien vio a su hija Edith convertirse en la primera mujer liniera de su municipio. “Me siento feliz y orgulloso. Esto es fruto de su dedicación y esfuerzo. Hoy puedo decir: tengo una hija liniera”.

También habló Karina Díaz, santandereana de 25 años, en representación de sus compañeras. “Este paso abre caminos para que otras mujeres sepan que sí se puede. Los sueños no tienen género. Somos pioneras y juntas somos más fuertes”.

El programa contó con una inversión de más de 900 millones de pesos, que cubrió formación, prácticas y sostenimiento económico. Inició en La Ceja, Antioquia, y tuvo el respaldo del SENA y varios aliados.

En 2024, casi dos mil mujeres se postularon; 29 superaron el proceso de selección y hoy marcan un hito en un oficio históricamente masculino.

Ana María Sierra, asesora de la Gerencia de Valor Compartido de Enlaza, aseguró que este logro es solo el comienzo.

“Queremos formar mujeres en todos los territorios donde tenemos presencia y transformar vidas, no solo de ellas sino también de sus familias”.