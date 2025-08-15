Quizás: nueva canción de Luismi Yanes ‘El Caballo de la Salsa’

Luismi Yanes ‘’El Caballo de la Salsa’’ sigue evolucionando en su carrera de una manera exitosa, luego de haber lanzado su primer álbum oficial ‘’Renaciendo’’, decide presentar una de las canciones mas especiales de este proyecto, de manera exitosa Luismi Yanes actualmente lanza #QUIZÁS, una canción con la cual conserva esa esencia de salsa romántica que lo caracteriza.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Quizás” es una salsa cargada de sentimiento que habla de un amor que marcó profundamente donde proyectan una vida juntos, pero que terminó dejando dolor y nostalgia. Es la historia de alguien que entregó todo sin reservas y, a pesar de la pérdida, encuentra fuerza para aceptar que no siempre el amor es correspondido. Es una canción para quienes han amado intensamente y han tenido que soltar’’, dijo Luismi Yanes.

Este proyecto musical es de la autoría de Jaime Álvarez y Brandon Osorio, bajo la producción musical del maestro Diego Galé y con un video oficial (Live Concert) direccionado por Janki Martínez en el museo histórico de Cartagena de Indias.

‘’Mi objetivo principal con este lanzamiento es conectar con las emociones más sinceras del público, llevando un mensaje real y humano a través de la salsa. Con “Quizás” busco no solo presentar una producción musical de alta calidad, sino también reafirmar mi identidad como artista, compartiendo una historia que muchos han vivido y pueden sentir como propia. Además, este tema forma parte de mi compromiso por mantener viva la esencia de la salsa y presentarla con un toque fresco y auténtico, a mis seguidores quiero darles las gracias también, quiero decirles que la música es un puente que nos une en las emociones, y que cada canción que comparto nace desde el corazón para ustedes”, señaló Luismi Yanes.

REDES SOCIALES

- Instagram: @luismi_yanes

- Facebook: Luis Miguel Yanes

- Tik Tok: @luismiyanes13