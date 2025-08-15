Procuraduría advierte sobre aumento inusual en inscripciones de cédulas en varios municipios

La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre porcentajes inusualmente altos en la inscripción de cédulas para las elecciones de Congreso de 2026 en varios municipios del país, según datos de la Registraduría Nacional.

El caso más preocupante se registra en Puerto Gaitán (Meta), con una tasa de inscripción del 80,64%, seguido de La Jagua del Pilar (La Guajira) con 44,37%, Ocaña (Norte de Santander) con 26,99%, Acacías (Meta) con 23,30%, Guamal (Meta) con 20,40%, Nuevo Belén de Bajirá (Chocó) con 19,92%, La Victoria (Boyacá) con 18,30%, Guayabal de Síquima (Cundinamarca)con 17,22%, Castilla La Nueva (Meta) con 16,40% y Vianí (Cundinamarca) con 16,17%.

Ante esta situación, el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, anunció que, dentro de la estrategia de Paz Electoral, se adelanta vigilancia preventiva sobre el proceso de inscripción de cédulas.

A la fecha, se han inscrito 92.318 ciudadanos en todo el territorio nacional. Los departamentos con mayor número de inscritos son: Antioquia (10.595 – 11,48%), Cundinamarca (10.408 – 11,27%), Meta(8.939 – 9,68%), Norte de Santander (8.045 – 8,71%) y Valle del Cauca (5.466 – 8,62%), que en conjunto concentran cerca del 50% del total nacional.