Presidencia publica hoja de vida de Juliana Guerrero como nueva viceministra de Juventudes

Juliana Andrea Guerrero Jiménez exasesora del Ministerio del Interior será la próxima viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad. Se convertirá en el reemplazo de Pablo Zabala, quien llegó al gabinete a finales del año pasado.

Su hoja de vida, publicada oficialmente el 14 de agosto de 2025 en la página web de la Presidencia de la República, confirmando su postulación y registra una trayectoria corta pero ascendente en entidades clave del Gobierno nacional.

La funcionaria se relaciona con un escándalo que sacudió recientemente al Gobierno, por el uso de aeronaves de la Policía en los que fueron calificados como viajes personales a Valledupar y Aguachica. Por este hecho, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria por presunto uso indebido de recursos públicos.

Juliana es una joven nacida en Codazzi, que aterrizó en la campaña de Petro de la mano de René Hernández, el gerente de la campaña al Congreso del Pacto Histórico en Cesar, tras haberla conocido junto a su hermana Verónica en la Fundación Raíces Afro.

Una vez Petro fue elegido, su hermana Verónica fue contratada en Colombia Compra Eficiente por gestión del entonces director Stalin Ballesteros, quien fue el que llevó la hoja de vida de Juliana a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y pidió que la nombraran en un cargo de Secretaria.

Pero después de esto, los nombramientos para Juliana Guerrero comenzaron a triunfar: recibió uno en el Ministerio del Interior como enlace territorial en espacios de sensibilización y articulación en escenarios de convivencia, por lo cual le pagaron #11.786.424.

Luego recibió dos contratos con la Universidad Industrial de Santander por $3 millones cada uno, y al mismo tiempo cumplió con un trabajo en el Consejo Comunitario de Condoto como coordinadora de la Política de Paz, hasta que llega su nombramiento en el Ministerio del Interior como jefa de gabinete, el pasado 6 de marzo.

A pesar de que solo tiene estudios como bachiller, Juliana fue nombrada el 6 de marzo como secretaria Ejecutiva asignada al Despacho del Ministerio del Interior grado 26, con un salario de $4.141.829.