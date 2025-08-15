Policía dispuso siete puestos de control en carreteras de Bolívar para el puente festivo

La Policía Nacional en Bolívar organizó un dispositivo de seguridad vial para custodiar las carreteras del departamento con el ánimo de garantizar la movilidad y seguridad de los viajeros que salen de Cartagena y municipios este puente festivo ‘Día de la Asunción de la Virgen’.

Los cuadrantes viales de la policía estarán realizando monitoreos continuos de las vías y patrullajes diurnos y nocturnos a lo largo y ancho de las carreteras de Bolívar, con el acompañamiento permanente a los conductores y a su vez, brindándoles recomendaciones de seguridad vial, para evitar los accidentes y los siniestros viales.

Además, la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Bolívar, tiene instalados 7 áreas de prevención ubicados en los diferentes ejes viales sobre el norte y el centro, en donde se realizan pruebas de embriaguez, verificando que los conductores cuenten con el equipo de prevención y seguridad en sus vehículos, documentación al día, revisión técnico- mecánica, respetar los límites de velocidad en las vías, evitar las maniobras peligrosas, y a su vez, realizando pausas activas, para evitar los cansancios y los microsueños causantes de accidentes.

Se espera que durante este puente por las vías se movilicen cerca de 35 mil vehículos, los cuales estarán siendo acompañados permanentemente por la Policía Nacional, para garantizar el tránsito seguro por las vías nacionales.

“Hemos dispuesto toda nuestra capacidad logística y humana para que este puente festivo ‘Día de la Asunción de la Virgen’, en las vías del departamento, se lleve a cabo con todas las garantías de seguridad y tranquilidad; por eso, recomendamos a los viajeros, para que acaten todas las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad, no conducir en estado de embriaguez, no adelantar en sitios prohibidos, para que lleguen a sus destinos sin ninguna novedad”, dijo el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante del Departamento de Policía Bolívar encargado.